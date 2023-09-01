В Мариуполе на остановках захватчики уже досрочно проводят выборы

1 сентября, 22:12
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Мариуполь (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Мариуполь (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Во временно захваченном российской армией Мариуполе на автобусных остановках в припаркованных авто захватчики уже досрочно проводят выборы в местные органы власти.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал соответствующие фото из города.

«Избирательная точка» — ноу-хау от русских. Такие авто примерно утром появились на остановках автобусов, в том числе возле горбольницы-2 стояло. Женщина объявляла: Досрочные выборы! Подходим, голосуем!". На капоте установлена прозрачная запечатанная урна уже с бюллетенями", — написал Андрющенко.

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Он отметил, что задействованные «на выборах» возле авто рабочие без проверки документов проводят «голосование».

«Хватают всех вокруг, документы не проверяют — бюллетень в руки, фамилию из слов в список и вперед на „волеизявление“. Такие себе „выборы“ со всех сторон», — сказал советник мэра.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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