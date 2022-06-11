В Мариуполе на мине подорвался трактор МЧС России, есть погибшие — советник мэра
В Мариуполе трактор с оккупантами подорвался на мине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе на мине подорвался трактор российского МЧС, трое оккупантов погибли.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.
Отмечено, что трактор подорвался возле бывшего супермаркета ОВІ.
«Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте», — написал Андрющенко.
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