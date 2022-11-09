В Мариуполе на мине подорвался гражданский. Оккупанты заявляют о «ликвидации диверсанта» — советник мэра
Мариуполь в оккупации (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Сегодня, 9 ноября, в оккупированном Мариуполе на мине подорвался гражданский. Россияне пытаются выдать его гибель за «ликвидацию диверсанта».
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«В 11 часов утра на территории „утреннего рынка“ на российской мине подорвался мужчина. Человек не выжил. Чтобы прикрыть собственную вину, роспаблики по указанию оккупационной администрации начали распространять фейковую информацию, что ликвидирован диверсант с двумя грантами», — говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, лживым сообщением о ДРГ россияне пытаются скрыть провал в разминировании города.
«Мариупольцы, будьте осторожны. Соблюдайте правила обращения с неизвестными и взрывными предметами. Берегите себя, потому что такой цели у оккупантов нет», — добавил он.
Ранее Андрущенко сообщил, что войска РФ начали минировать пригород Мариуполя.