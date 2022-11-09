В Мариуполе на мине подорвался гражданский. Оккупанты заявляют о «ликвидации диверсанта» — советник мэра

9 ноября, 14:54
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Мариуполь в оккупации (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь в оккупации (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сегодня, 9 ноября, в оккупированном Мариуполе на мине подорвался гражданский. Россияне пытаются выдать его гибель за «ликвидацию диверсанта».

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«В 11 часов утра на территории „утреннего рынка“ на российской мине подорвался мужчина. Человек не выжил. Чтобы прикрыть собственную вину, роспаблики по указанию оккупационной администрации начали распространять фейковую информацию, что ликвидирован диверсант с двумя грантами», — говорится в сообщении.

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По словам Андрющенко, лживым сообщением о ДРГ россияне пытаются скрыть провал в разминировании города.

«Мариупольцы, будьте осторожны. Соблюдайте правила обращения с неизвестными и взрывными предметами. Берегите себя, потому что такой цели у оккупантов нет», — добавил он.

Ранее Андрущенко сообщил, что войска РФ начали минировать пригород Мариуполя.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Мариуполь мина Война России против Украины

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