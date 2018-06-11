11 июня 2018, понедельник

В Мариуполе мужчина устроил стрельбу на детской площадке, есть пострадавший

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Во время конфликта пьяный мужчина трижды выстрелил из травматического револьвера
Фото: Техноармс

Во время конфликта пьяный мужчина трижды выстрелил из травматического револьвера

В Мариуполе Донецкой области местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу на детской площадке, ранив одного из родителей детей.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел, когда на площадке дети играли водяными пистолетами. Агрессивно настроенный мужчина увидел это из окна и с криками выбежал к детям.

Сначала он один раз выстрелил вверх из травматического револьвера. Родители детей начали успокаивать агрессора и пытались отобрать оружие. В это время мужчина дважды выстрелил в 30-летнего отца одного из детей. В результате мужчина получил проникающие ранения. Сейчас он находится в реанимации. Стрелка задержали на месте преступления.

Злоумышленник рассказал полицейским, что ему показалось, что взрослые направляли настоящее оружие на детей, поэтому решил спасти малышей.

По словам подозреваемого, он приобрел оружие через интернет-сеть для самообороны. Раньше не привлекался к уголовной ответственности, но местные жители неоднократно жаловались на агрессивное поведение и постоянные конфликты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Черноморске неизвестный ранил депутата городского совета Сергея Червачева.

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