«Недовольство жителей растет». В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества — советник мэра
Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«Недовольство жителей растет. Очередной митинг от жителей пр. Победы. Люди брошены на произвол судьбы в центре Левобережья без воды и электричества», — написал он.
По его словам, оккупанты даже не обещают «восстановление».
«Волна социального недовольства распространяется по Мариуполю», — написал чиновник.
Андрюшенко рассказал, что уволились руководитель и главный энергетик оккупационной Мариупольтеплосети.
«Причина увольнения — нежелание оставаться крайними в невозможности начать отопительный сезон и понимание ответственности за последствия», — написал он.
Ранее в оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.
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