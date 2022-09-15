«Недовольство жителей растет». В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества — советник мэра

15 сентября, 12:33
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Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Недовольство жителей растет. Очередной митинг от жителей пр. Победы. Люди брошены на произвол судьбы в центре Левобережья без воды и электричества», — написал он.

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По его словам, оккупанты даже не обещают «восстановление».

«Волна социального недовольства распространяется по Мариуполю», — написал чиновник.

Андрюшенко рассказал, что уволились руководитель и главный энергетик оккупационной Мариупольтеплосети.

«Причина увольнения — нежелание оставаться крайними в невозможности начать отопительный сезон и понимание ответственности за последствия», — написал он.

Ранее в оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=vmlYmfpYd_Q&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Митинг Война России против Украины

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