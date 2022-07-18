Бесстрашный житель оккупированного Мариуполя вышел в центр города с украинским флагом — фото 18 июля, 14:14 Молодой человек позировал с флагом на фоне разрушенных захватчиками зданий (Фото:Горсовет Мариуполя)

Во временно оккупированном РФ Мариуполе один из местных жителей бесстрашно вышел в центр с государственным флагом Украины.

Об этом рассказали в Telegram-канале горсовета, опубликовав соответствующие фото.

На них видно молодого человека с накинутым на плечи желто-синим флагом, который позирует возле руин уничтоженных российскими захватчиками зданий.

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Тем временем войска РФ пытаются организовать в Мариуполе «мобилизацию» местного населения для участия в боевых действиях против украинских защитников, однако, из-за отсутствия желающих, людей заманивают, обещая работу «пожарными инспекторами».

Все это происходит на фоне активного партизанского сопротивления оккупантам со стороны Сил обороны.

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