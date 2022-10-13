Жизнь в оккупации. В Мариуполе люди живут в подвалах и готовят на улице — советник мэра 13 октября, 15:00 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе люди живут в подвалах и готовят на улице, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Большое количество людей до сих пор живет в подвалах и готовит на улице. До сих пор. В октябре 2022 года после почти шести месяцев оккупации», — написал он.

По его словам, самый большой цинизм состоит в том, что прямо через дорогу от этого дома находится помещение паба, где каждый день «жируют» коллаборанты.

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«В тепле, с изысканной едой, под охраной оккупантов. Достаточно просто пройти 100 метров», – написал он.

Андрющенко заявлял, что в Мариуполе российские оккупанты обустроили пыточную в здании центрального райотдела полиции.