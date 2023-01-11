Оккупанты продолжают геноцид. В Мариуполе в домах нет отопления и окон, люди замерзают в собственных квартирах — горсовет

11 января, 12:29
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Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе в домах нет отопления и окон, люди замерзают в собственных квартирах, об этом сообщил Мариупольский горсовет в среду, 11 января.

В ведомстве рассказали, что мариупольцы вынуждены пленкой заклеивать окна.

«Жители города пишут, что в домах до сих пор нет не только отопления, но и окон. И оккупанты ничего не делают. Люди самостоятельно закрывают окна пленкой, чтобы хоть как-нибудь согреться», — говорится в сообщении.

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При этом на улице минусовая температура жители замерзают в собственных квартирах.

«Так оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя. В городе полный коллапс и настоящий Холодомор», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=c727mAlZCFU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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