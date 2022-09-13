«Критическая ситуация». В Мариуполе люди выстраиваются в километровые очереди за хлебом — горсовет

13 сентября, 17:04
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Мариуполь под оккупацией российских военнослужащих (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь под оккупацией российских военнослужащих (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе критическая ситуация с продуктами питания.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Также были опубликованы кадры, на которых видно, что люди выстраиваются в километровые очереди за буханкой хлеба.

«Мариуполь, критическая ситуация с продуктами питания! На видео километровая очередь людей за бесплатным хлебом. По мнению российских оккупантов, именно так выглядит «улучшение жизни».

Видео дня

В горсовете подчеркнули, что люди не могут позволить себе даже хлеб, потому что оккупанты не дают обещанные выплаты мариупольцам.

https://www.youtube.com/watch?v=vmlYmfpYd_Q

«Люди стоят в унизительной очереди за хлебом, не могут себе позволить его приобрести. Нет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Даже гуманитарную помощь сильно сузили до определенных льготных групп. По словам жителей, бесплатный „кирпичик“ есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы как-то употреблять в пищу», — говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что недовольство «такими изменениями» быстро растет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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