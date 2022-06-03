В разрушенном оккупантами Мариуполе люди стоят в очередях за водой и готовят еду на огне

3 июня, 10:17
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Жители Мариуполя стоят в очереди за водой, которая не пригодна к потреблению без предварительного кипячения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жители Мариуполя стоят в очереди за водой, которая не пригодна к потреблению без предварительного кипячения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В разрушенном российскими оккупантами Мариуполе люди с самого утра вынуждены стоять в очереди за водой, которая даже не пригодна к употреблению без предварительного кипячения.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Утро Мариуполь встречает очередями за питьевой водой. Которая почти не пригодна для употребления без кипячения. Которое невозможно в условиях приготовления еды исключительно на костре», — написал он в Telegram.

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По его словам, «даже небольшие временные тактические победы врага — это сплошные разрушения».

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Вода Война России против Украины

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