В Мариуполе люди стоят в больших очередях, чтобы получить пропуски на выезд из города — советник мэра 27 июля, 12:21 Улица в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе люди стоят в больших очередях, чтобы получить пропуск на выезд из города, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Наглядная демонстрация реалий, хотят ли жители города уехать из Мариуполя. Очередь, которая перечеркивает все фантазии оккупантов о "люди возвращаются", - заявил он.

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По его словам, большие очереди есть уже с семи утра.

Петр Андрющенко заявлял, что российские оккупанты хотят «переименовать» временно подконтрольный им Мариуполь в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова.

Таким образом, оккупационная администрация намерена вернуть городу название, которое он имел в период с 1948 по 1989 год.



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