В Мариуполе люди стоят в километровых очередях за едой, большинство ее так и не получает — советник мэра 6 июня, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

В Мариуполе в очередях за помощью собираются тысячи людей, большинство из них так и не получает. В день выдают до 400 наборов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории „гуманитарного штаба“ негде. Тени для укрытия нет», — сообщает Андрющенко.

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Он отметил, что около 10 человек ежечасно из очереди увозят в больницу из-за того, что они теряют сознание.

«Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается каждый день. Все ради такого набора. Потому что другого пути получить еду нет», — отмечает советник мэра.

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