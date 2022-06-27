В Мариуполе жители вынуждены охотиться на голубей из-за нехватки продуктов питания — горсовет 27 июня, 16:14 Разрушенное здание в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе жители вынуждены охотиться на голубей из-за нехватки продуктов питания, сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

«Чтобы выжить мариупольцы начали устанавливать ловушки для голубей. Так же люди поступали во время Голодомора 1932−1933 годов. В частности, подобные ловушки появились около 17 МКР», — говорится в сообщении.

Видео дня

По словам мэра Вадима Бойченко, «мариупольцы находятся в гетто, без нормальной питьевой воды и еды».

«Они не могут уехать из города. Коллаборанты устроили настоящие голодные игры для мариупольцев. Довели жителей до того, что они вынуждены охотиться на голубей. Это издевательство над людьми, которые до войны жили полноценной жизнью — не знали, что такое голод или недостаток питьевой воды», — сказал он.

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 Александр Лазаренко добавил, что есть голубей опасно для здоровья.

«Голуби — это рассадник многих вирусных, бактериальных и грибковых болезней. В связи с чем мясо может быть инфицировано. От него можно заболеть гистоплазмозом, энцефалитом, орнитозом, сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими опасными болезнями», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.