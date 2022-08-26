«Выживают, как могут». Жители Мариуполя набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет — фото 26 августа, 11:29 Мариупольцам приходится набирать воду из луж (Фото:t.me/mariupolrada)

Горсовет Мариуполя сообщил, что жители города набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет.

«Жители Кальмиусского района Мариуполя вынуждены брать воду из таких «колодцев», — говорится в сообщении горсовета в Telegram.

В ведомстве добавили, что, несмотря на громкие заявления коллаборантов, проблемы с водоснабжением не решены.

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Фото: t.me/mariupolrada

Фото: t.me/mariupolrada

Фото: t.me/mariupolrada

В горсовете заявили, что у мариупольцев до сих пор нет нормальной питьевой воды и набирают ее из луж.

«Люди выживают как могут», — говорится в сообщении.

В Мариуполе захватчики продолжают сносить поврежденные дома и строят «бетонные курятники» исключительно для коллаборантов, работников оккупационной администрации и военных агрессоров.

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