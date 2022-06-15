Кухни на улицах и могилы во дворах: как живут люди в оккупированном Мариуполе

15 июня, 12:21
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Жителям Мариуполя приходится выживать в сверхсложных условиях (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жителям Мариуполя приходится выживать в сверхсложных условиях (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе ежедневный быт местных жителей полностью перешел на улицы.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, на улицах обустроили кухни и зоны отдыха. Здесь готовят, ищут дрова, собирают воду.

Также жители города пытаются найти своих близких, а погибших хоронят прямо во дворах.

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«Оккупанты бросили людей на произвол, потому что украинцы для них не люди. Хуже всего, что люди понемногу привыкают. Адаптируются. Сравнивают уже не с прошлым до войны, а с февралем-апрелем. С своей жизнью в холодных подвалах под обстрелами. Учатся радоваться новой жизни при минимальных нуждах», — написал Андрющенко.

Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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