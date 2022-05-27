В Мариуполе людей в обмен на воду заставляют разбирать завалы — советник мэра

27 мая, 15:08
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Мариуполь, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты заставляют местных жителей самостоятельно убирать завалы, угрожая отменить завоз им воды вообще.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщил в Телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вчера завоз воды в Мариуполе будет происходить один раз в два дня. При этом оккупационные власти начали заставлять мариупольцев самостоятельно убирать завалы, угрожая отменить завоз воды вообще. Работа за еду. Работа за воду. Какие еще выдумки оккупантов должны делать мариупольцы? Ярость. Просто ярость», — написал Андрющенко.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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