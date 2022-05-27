В Мариуполе людей в обмен на воду заставляют разбирать завалы — советник мэра 27 мая, 15:08 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты заставляют местных жителей самостоятельно убирать завалы, угрожая отменить завоз им воды вообще.

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Об этом сообщил в Телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вчера завоз воды в Мариуполе будет происходить один раз в два дня. При этом оккупационные власти начали заставлять мариупольцев самостоятельно убирать завалы, угрожая отменить завоз воды вообще. Работа за еду. Работа за воду. Какие еще выдумки оккупантов должны делать мариупольцы? Ярость. Просто ярость», — написал Андрющенко.



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