Бавовнянное утро. В Мариуполе и Бердянске прогремели взрывы

16 июля, 11:52
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В Мариуполе и Бердянске этим утром тоже прогремели взрывы (архивное фото) (Фото:Соцсети)

В Мариуполе и Бердянске этим утром тоже прогремели взрывы (архивное фото) (Фото:Соцсети)

В оккупированных Мариуполе и Бердянске утром в воскресенье, 16 июля, тоже прогремели взрывы. Ранее этим утром сообщалось о взрывах в Луганске и Севастополе.

О взрывах в Мариуполе сообщает советник мэра города Петр Андрющенко. Он отмечает, что могла сработать ПВО оккупантов.

«Вообще сверхвысокая активность работы ПВО оккупантов по всей линии Розовка (Запорожская область) — Николькское — Мангуш — Мариуполь», — отмечает советник мэра.

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Ранее он также сообщил о громких взрывах в Бердянске.

«Бавовнянное воскресенье началось? … Набираемся терпения. Что-то происходит и это что-то очень приятное», — пишет Андрющенко.

Ранее стало известно, что серия взрывов прогремела в оккупированном Луганске. Предварительно — в результате прилета по объекту оккупантов.

А рано утром взрывы слышали и в оккупированном Севастополе. Как утверждают оккупанты, город атаковало девять беспилотников различных типов, в том числе два подводных. В минобороны РФ заявляют, что все дроны «были поражены».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Мариуполь Запорожская область Бердянск Взрыв Война России против Украины

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