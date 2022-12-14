Российские оккупанты планируют снести целый квартал в Мариуполе — горсовет 14 декабря, 14:33 Войска РФ разрушили почти всю гражданскую и критическую инфраструктуру в Мариуполе (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты планируют снести целый квартал в захваченном Мариуполе.

Как сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета в Telegram, пропагандисты показали карту с планами разрушения.

Согласно карте, оккупанты хотят полностью снести квартал возле завода Азовсталь в Левобережном районе города.

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«Это Морской бульвар и ул. Азовстальская. Там до сих пор живут мирные жители. Они остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления», — отметили в горсовете.

Фото: Горсовет Мариуполя/Telegram

Там добавили, что оккупанты продолжают разрушать захваченный украинский город.

С начала полномасштабного вторжения войска РФ наносили ракетные и авиаудары по Мариуполю, за три месяца практически полностью уничтожив всю гражданскую и критическую инфраструктуру в городе.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе оккупанты сносят дома, жителям дают один день, чтобы забрать вещи. Новых помещений жителям этих домов не дают.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.



