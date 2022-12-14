Российские оккупанты планируют снести целый квартал в Мариуполе — горсовет
Войска РФ разрушили почти всю гражданскую и критическую инфраструктуру в Мариуполе (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)
Российские оккупанты планируют снести целый квартал в захваченном Мариуполе.
Как сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета в Telegram, пропагандисты показали карту с планами разрушения.
Согласно карте, оккупанты хотят полностью снести квартал возле завода Азовсталь в Левобережном районе города.
«Это Морской бульвар и ул. Азовстальская. Там до сих пор живут мирные жители. Они остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления», — отметили в горсовете.
Там добавили, что оккупанты продолжают разрушать захваченный украинский город.
С начала полномасштабного вторжения войска РФ наносили ракетные и авиаудары по Мариуполю, за три месяца практически полностью уничтожив всю гражданскую и критическую инфраструктуру в городе.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе оккупанты сносят дома, жителям дают один день, чтобы забрать вещи. Новых помещений жителям этих домов не дают.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.