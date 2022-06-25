В захваченном Мариуполе горит мусорная свалка: город накрыл ядовитый смог 25 июня, 13:17 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе горит свалка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе горит мусорная свалка. Ядовитый смог накрыл Приморский район.

В сообщении Мариупольского горсовета в Telegram говорится, что у оккупантов нет мощностей, чтобы потушить пожар, поэтому город на грани экологической катастрофы.

«Пожар возник на законсервированном мусорополигоне по ул. Флотской. Под угрозой — здоровье и жизнь людей. Ведь в атмосферу выделяются опасные вещества — фураны, диоксины. Особенно опасен канцероген бензопирен. Он по уровню воздействия на организм относится к высшему классу опасности», — отметили в горсовете.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что пожар на свалке — это результат хаотических и безграмотных действий оккупантов.

«Последствия могут быть катастрофическими — люди могут быть отравлены опасными веществами. При этом оккупанты, уничтожив всю технику, не могут ни локализовать, ни ликвидировать пожар. Если этого не сделать своевременно, огонь попадет в „тело“ полигона и потушить его будет почти невозможно, что приведет к экологической катастрофе. Это абсолютный цинизм и издевательство над мирными жителями, их жизнь и здоровье находятся в опасности», — отметил Бойченко.

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