В Мариуполе фиксируют переброску военных грузов на север Донецкой области
Военная техника в Мариуполе (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time)
Во временно захваченном Мариуполе фиксируют переброску врагом военных грузов с боекомплектом и топливом на север Донбасса.
Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.
«Оккупанты продолжают опрокидывание военных грузов (преимущественно БК и топливо) в направление севера Донецкой области», — написал Андрющенко.
Он также отметил, что одновременно снова активизировалось движение по вывозу захватчиками украденного зерна с территории Украины.
Мариуполь и окрестные селения захватчики превращают в военно-логистический хаб русской армии.