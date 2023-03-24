В Мариуполе фиксируют переброску военных грузов на север Донецкой области 24 марта, 23:21 Военная техника в Мариуполе (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time)

Во временно захваченном Мариуполе фиксируют переброску врагом военных грузов с боекомплектом и топливом на север Донбасса.

Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

«Оккупанты продолжают опрокидывание военных грузов (преимущественно БК и топливо) в направление севера Донецкой области», — написал Андрющенко.

Видео дня

Он также отметил, что одновременно снова активизировалось движение по вывозу захватчиками украденного зерна с территории Украины.

Мариуполь и окрестные селения захватчики превращают в военно-логистический хаб русской армии.