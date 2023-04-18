В Мариуполе фиксируют движение танков в направлении Новоазовска
Движение военной техники РФ в Мариуполе (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time / Telegram)
Во временно захваченном российско-оккупационными войсками городе Мариуполь Донецкой области фиксируют движение танков через центр города в направлении города Новоазовск.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
«Фиксируем очередное обратное движение танков: по направлению Мангуша через центр города в направление Новоазовска», — отметил он.
Советник городского головы уточнил, что такими действиями оккупанты в очередной раз усиливают Угледарское направление.