В Мариуполе фиксируют движение танков в направлении Новоазовска 18 апреля, 21:34 Движение военной техники РФ в Мариуполе (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time / Telegram)

Во временно захваченном российско-оккупационными войсками городе Мариуполь Донецкой области фиксируют движение танков через центр города в направлении города Новоазовск.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

«Фиксируем очередное обратное движение танков: по направлению Мангуша через центр города в направление Новоазовска», — отметил он.

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Советник городского головы уточнил, что такими действиями оккупанты в очередной раз усиливают Угледарское направление.