В Мариуполе фиксируют движение танков в направлении Новоазовска

18 апреля, 21:34
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Движение военной техники РФ в Мариуполе (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time / Telegram)

Движение военной техники РФ в Мариуполе (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time / Telegram)

Во временно захваченном российско-оккупационными войсками городе Мариуполь Донецкой области фиксируют движение танков через центр города в направлении города Новоазовск.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

«Фиксируем очередное обратное движение танков: по направлению Мангуша через центр города в направление Новоазовска», — отметил он.

Видео дня

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Советник городского головы уточнил, что такими действиями оккупанты в очередной раз усиливают Угледарское направление.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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