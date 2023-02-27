В Мариуполе фиксируют движение российских танков и САУ, прибыли мобилизованные — советник мэра 27 февраля, 12:49 В Мариуполе фиксируют движение российских танков и САУ (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе фиксируют движение российских танков и САУ, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в понедельник, 27 февраля, в Telegram.

По его словам, движение военной техники снова изменило направление — теперь основное по трассе Запорожье-Пологи-Мариуполь в направлении Мариуполя.

Андрющенко заявил, что в районе села Никольское фиксируется смена движения в сторону Волноваха-Угледар. Через неделю зафиксировано перемещение системы ПВО С-300/С-400, САУ и не менее 16 танков на тягачах.

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Также в район побережья Мариупольского района вновь завезены российские мобилизованные. Возобновили тренировки на полигоне в районе села Бабах-Тарама.

Зафиксировали через Мариуполь в направлении Мангуша/Бердянск не менее десяти грузовиков с живой силой.

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом.

Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.



Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже доступно для защитников Украины.