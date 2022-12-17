В Мариуполе фиксируется движение военной техники, центр города набит российскими военными — советник мэра 17 декабря, 22:19 Мариуполь, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Во временно захваченном Мариуполе существенно увеличилось количество военных РФ, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Центр города буквально набит российскими военными в полной экипировке – от Драматического театра до перекрестка пр. Мира/пр. Металлургов. Причина пока неизвестна, однако в последний раз такое количество захватчиков здесь наблюдалось только во время боевых действий», — написал он.



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По его данным, захватчики также активно везут пирамидальные противотанковые конструкции, так называемые "зубы дракона", машины идут «почти сплошным караваном». При этом у грузовиков есть на номерах отметка 126, что указывает на Ставропольский край — это не менее 650 километров.



"Это указывает на большое количество изготовления в целом, потому что логистически тянуть оттуда – где-то на уровне ада", - добавил советник мэра.

Также, по его словам, в городе замечен ЗРК Бук, который привезли из Мангуша Донецкой области.

«Протащили его через весь город в сторону перекрестка на Левобережный и Кальмиусский район. Скорее всего, пытались установить в Кальмиусском районе. Однако что-то пошло не так», — сообщил советник городского головы, отметив, что речь идет о железнодорожном мосте в Кальмиусском районе, где Бук не проходит по габаритам.

