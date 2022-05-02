В Мариуполе эвакуация 2 мая начнется в 7:00

2 мая, 00:35
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Эвакуация гражданского населения (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

Эвакуация гражданского населения (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

В понедельник, 2 мая, эвакуация в Мариуполе начнется в 7:00. Точка сбора — ТРЦ Порт Сити.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Если поддерживаете связь с остающимися в заблокированном городе, передайте им эту информацию», — сказал он.

Видео дня

В Мариуполе началась эвакуация гражданских с территории завода Азовсталь, эвакуацию из других районов перенесли на утро 2 мая.

https://youtu.be/fMK3pgqQAdE

Эвакуация с территории Азовстали проходит при поддержке ООН и Красного Креста, больше подробностей сообщат позже.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Война в Украине Война России против Украины

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