В Мариуполе эвакуация 2 мая начнется в 7:00 2 мая, 00:35 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация гражданского населения (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

В понедельник, 2 мая, эвакуация в Мариуполе начнется в 7:00. Точка сбора — ТРЦ Порт Сити.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Если поддерживаете связь с остающимися в заблокированном городе, передайте им эту информацию», — сказал он.

Видео дня

В Мариуполе началась эвакуация гражданских с территории завода Азовсталь, эвакуацию из других районов перенесли на утро 2 мая.

Эвакуация с территории Азовстали проходит при поддержке ООН и Красного Креста, больше подробностей сообщат позже.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.