«Промывка мозгов». В Мариуполе оккупанты принуждают детей поднимать российский флаг и слушать гимн РФ — горсовет

14 марта, 16:11
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В Мариуполе детей принуждают поднимать флаг страны-агрессора (Фото:t.me/mariupolrada)

В Мариуполе детей принуждают поднимать флаг страны-агрессора (Фото:t.me/mariupolrada)

В Мариуполе детей принуждают поднимать российский флаг и слушать гимн РФ, сообщил Мариупольский горсовет во вторник, 14 марта.

«Каждая неделя в школах начинается с так называемого патриотического воспитания, а на самом деле - промывки мозгов детей», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что детей заставляют ставать в линейку, слушать гимн государства-террориста и поднимать его флаг.

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"И это при том, что россияне убили в городе более 22 тысяч человек", - заявили в горсовете.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты разослали студентам требование срочно стать на «военный учет».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Школа Мариуполь Война России против Украины

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