В Мариуполе оккупанты проверяют подростков на «лояльность к Украине» — Центр нацсопротивления 25 июня, 07:57 В Мариуполе детей проверяют на «лояльность к Украине» (Фото:freepik/freepik)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что детей останавливают на блокпостах, проверяют их телефоны и наличие паспорта РФ. Кроме этого, оккупанты проводят с подростками «профилактические беседы», во время которых требуют доносить на «ненадежных товарищей».

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«В целом в городе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий, а также продолжаются практика похищения жителей», — добавили в ЦНС.

В Мариуполе действует партизанское движение. 9 мая там вывесили украинский флаг на здании разрушенного российскими оккупантами дворца культуры Искра.