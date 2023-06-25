В Мариуполе оккупанты проверяют подростков на «лояльность к Украине» — Центр нацсопротивления

25 июня, 07:57
Поделиться:
В Мариуполе детей проверяют на «лояльность к Украине» (Фото:freepik/freepik)

В Мариуполе детей проверяют на «лояльность к Украине» (Фото:freepik/freepik)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что детей останавливают на блокпостах, проверяют их телефоны и наличие паспорта РФ. Кроме этого, оккупанты проводят с подростками «профилактические беседы», во время которых требуют доносить на «ненадежных товарищей».

Видео дня

«В целом в городе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий, а также продолжаются практика похищения жителей», — добавили в ЦНС.

В Мариуполе действует партизанское движение. 9 мая там вывесили украинский флаг на здании разрушенного российскими оккупантами дворца культуры Искра.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Мариуполь Партизаны Дети Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X