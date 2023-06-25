В Мариуполе оккупанты проверяют подростков на «лояльность к Украине» — Центр нацсопротивления
В Мариуполе детей проверяют на «лояльность к Украине» (Фото:freepik/freepik)
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что детей останавливают на блокпостах, проверяют их телефоны и наличие паспорта РФ. Кроме этого, оккупанты проводят с подростками «профилактические беседы», во время которых требуют доносить на «ненадежных товарищей».
«В целом в городе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий, а также продолжаются практика похищения жителей», — добавили в ЦНС.
В Мариуполе действует партизанское движение. 9 мая там вывесили украинский флаг на здании разрушенного российскими оккупантами дворца культуры Искра.