Оккупанты в Мариуполе демонтировали мемориал жертвам Голодомора 19 октября, 18:32 Россияне демонтировали мемориал жертвам Голодомора в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Российские оккупанты в среду, 19 октября, демонтировали мемориал жертвам Голодомора в захваченном Мариуполе, установленный в 2004 году.

В ролике, который опубликовали российские пропагандисты из РИА Новости, утверждается, что мемориал — это «символ политического дезинформирования», а от голода больше всего пострадали якобы не Украина, а «Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ». Гранит мемориала оккупанты, разрушившие 95% зданий Мариуполя, собираются «переработать на стройматериалы».



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«Это свидетельствует только о правопреемстве современного российского режима его предыдущим в его преступлениях против человечности и украинского народа. Голодомор оккупанты используют и сегодня против украинцев на оккупированных территориях и в плену», — прокомментировал министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram.



27 ноября Украина чтит память жертв голодоморов. Политика насильственной коллективизации, развернутая в СССР сталинским режимом в конце 20-х и ужесточенная в начале 30-х годов прошлого века, в Украине усугубилась целенаправленными репрессиями против жителей страны. В годы Большого голода погибли миллионы украинцев.