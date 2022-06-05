За два дня вперед. В Мариуполе, чтобы получить питьевую воду, нужно записаться в очередь — советник мэра 5 июня, 15:21 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе местные записываются в очередь, чтобы получить питьевую воду (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

Чтобы получить питьевую воду в Мариуполе, местным нужно записаться в очередь примерно за два дня вперед. Технической воды для гигиенических нужд вообще нет.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Для получения питьевой воды теперь ты должен записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня», — написал Андрющенко.

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По данным советника, основная причина — падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам — летняя жара.

Андрющенко также подчеркнул, что гуманитарная помощь от оккупантов уже сокращена. Теперь ее выдают только людям пенсионного возраста.

«Всем другим исключительно через „работу“. Практика еда за работу возобновилась. Молодежь заставляют записываться в „дружины“ и помогать мобильным патрулям, в т. ч. в фильтрационных мероприятиях. За отказ угрожают мобилизацией в армию „днр“. Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев», — отметил он.

Кроме того, по информации советника мэра Мариуполя, доставки технической воды для гигиенических нужд нет совсем.

«Зато исправно поливаем газоны, чтобы было на фоне чего снимать кино о „жизнь улучшилась“», — добавил он.

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