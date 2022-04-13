Осада Мариуполя: большая часть морпехов 36-й бригады сумела соединиться с Азовом 13 апреля, 10:20 Цей матеріал також доступний українською Часть бойцов решила остаться на Азовмаше (Фото:Полк Азов)

В результате успешной спецоперации одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ имени контрадмирала Михаила Билинского сумело соединиться с силами полка Азов.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом Преступности.НЕТ сообщил один из офицеров.

«Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком Азов. Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым», — отметил он.

Видео дня

В свою очередь блогер Роман Пономаренко рассказал, что часть морпехов решила все же остаться на Азовмаше, а еще одна группа предприняла попытку прорыва, чтобы соединиться с основными силами ВСУ, находящимися в 90 километрах от Мариуполя, однако их колона была разбита.

«На прорыв пошли не все подразделения бригады, а лишь небольшая отдельная боевая группа с комбригом во главе. Почему так произошло, мы не знаем. Основная масса морпехов и предоставленных им подразделений осталась на Азовмаше… По сообщениям россиян, колонна почти сразу была обнаружена разведывательным беспилотником. Ее атаковали, технику уничтожили, людей рассеяли. Среди наших есть потери убитыми и пленными», — написал он у себя в Facebook.

Несмотря на это, значительной части морпехов, по словам Пономаренко, все же удалось успешно соединиться с Азовом.

«Их набралось несколько сотен во главе с одним из двух комбатов 36-й бригады плюс солдаты из других подразделений. К утру 12 апреля азовцы в своем фирменном стиле провели эти силы сквозь позиции врага к расположению основных сил полка Азов в Мариуполе, значительно усилив его. Подробности операции по понятным причинам разглашать не буду», — добавил он.

Позже эту информацию подтвердил и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.