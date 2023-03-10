В оккупированном Мариуполе раздалось около 20 взрывов — советник мэра

10 марта, 17:37
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Город Мариуполь под оккупацией, 5 февраля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Город Мариуполь под оккупацией, 5 февраля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, эпицентр взрывов в Кальмиусском районе.

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«Детали позже. Но вечер перестает быть ординарным. Бавовнит», — добавил он.

Видео дня

9 марта мэр города Вадим Бойченко заявил, что в Мариуполе российские оккупанты перегруппировались и вывели свои логистические центры за пределы города, это произошло после нескольких случаев «бавовни».

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом.

https://www.youtube.com/watch?v=xjhPSrBhVmk
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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