В оккупированном Мариуполе раздалось около 20 взрывов — советник мэра
Город Мариуполь под оккупацией, 5 февраля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, эпицентр взрывов в Кальмиусском районе.
«Детали позже. Но вечер перестает быть ординарным. Бавовнит», — добавил он.
9 марта мэр города Вадим Бойченко заявил, что в Мариуполе российские оккупанты перегруппировались и вывели свои логистические центры за пределы города, это произошло после нескольких случаев «бавовни».
В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом.