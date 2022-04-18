Бойцы Азова проводят контратаку в Мариуполе 18 апреля, 15:13 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Азова рассказали о контратаке в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военнослужащие полка Азов проводят контратаку в заблокированном Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка Азов проводят контратаку», — говорится в сообщении полка.

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Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города.



15 апреля спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в Мариуполе идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне. Российские оккупанты постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма, но не могут полностью захватить Мариуполь.

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Замкомандира полка Азов с позывным Калина заявил, что деблокада Мариуполя возможна. Он добавил, что защитники города борются и ждут решительных действий военно-политического руководства страны.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами.

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