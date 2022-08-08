«Забота» от оккупантов. В Мариуполе больные лежат на улице у входа в больницу — фото

8 августа, 21:58
Больница в оккупированном Мариуполе (Фото:via Петр Андрющенко / Telegram)

Больница в оккупированном Мариуполе (Фото:via Петр Андрющенко / Telegram)

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе у больницы больные в ожидании медпомощи лежат прямо на улице.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он также подчеркнул, что российские пропагандисты даже не пытаются скрыть эти факты.

«Этого даже не скрывают во время интервью на пропагандистском ТВ. Такой уровень медицины равняется тому, что смертность в Мариуполе выросла в пять раз. Вот такая она русская „забота“ о мариупольцах. А это еще даже не вспышка COVID-19», — заявил Андрющенко.

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Он также опубликовал видео, где видно, что жители Мариуполя выстраиваются в очередь, чтобы получить еду.

«У жителей нет другого выбора, как идти на унизительные работы, чтобы выжить и получить минимальные деньги для жизни. Такое же отношение к людям было во время оккупации города во Второй мировой войне», — подытожил он.

5 августа Андрющенко заявил, что для обустройства «нормальных» условий для российских военных людей размещают по коридорам больниц, которых за неимением персонала фактически бросают в одиночестве.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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