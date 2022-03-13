«Дух бойцов несокрушим». В Мариуполе Азов уничтожил шесть танков, два БТРа и один Тигр, в плен взяли 12 оккупантов

13 марта, 11:40
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Танк Т-72 (иллюстративное изображение) (Фото:Википедия)

Танк Т-72 (иллюстративное изображение) (Фото:Википедия)

В результате боя за Мариуполь бойцы полка Азов уничтожили шесть танков российских оккупантов, а также два БТРа, один Тигр и вражескую пехоту. В плен к азовцам попало 12 врагов.

Об этом сообщили в пресс-службе полка Азов.

Отмечается, что командир танковой роты Азова на своем танке уничтожил три вражеских Т-72 и один Тигр.

«В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Защитники города смело сражаются с превосходящими силами врага. Азовцы продолжают защищать горожан от орды. Дух бойцов несокрушимый, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины. Борьба за жизнь полумиллионного города продолжается», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Мариуполь Полк Азов Война России против Украины

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