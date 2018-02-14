В Мариуполе автомобиль столкнулся с маршруткой, есть погибший и пострадавшие

В среду, 14 февраля, в Мариуполе автомобиль Chery столкнулся с маршрутным микроавтобусом.
Как сообщили в Нацполиции, в результате ДТП один человек погиб, еще восемь получили травмы.
"В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили шесть человек в маршрутке", - говорится в сообщении.
В то же время состояние пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Сумской области столкнулись маршрутка и снегоуборочный трактор.
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