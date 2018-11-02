В Мариуполе арестовали три тысячи тонн продукции Алчевского меткомбината, захваченного боевиками "ДНР"

Судно с продукцией шло в Бельгию под флагом Либерии

Украинские правоохранители арестовали в порту Мариуполя более трех тысяч тонн продукции предприятия, захваченного боевиками пророссийской террористической организации "ДНР".

Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В порту Мариуполя арестованы более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевського меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", - написал он.

По словам главы ГПУ, лица, причастные к контрабанде продукции будут привлекаться к уголовной ответственности за финансирование терроризма.