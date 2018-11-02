В Мариуполе арестовали три тысячи тонн продукции Алчевского меткомбината, захваченного боевиками "ДНР"

Украинские правоохранители арестовали в порту Мариуполя более трех тысяч тонн продукции предприятия, захваченного боевиками пророссийской террористической организации "ДНР".
Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"В порту Мариуполя арестованы более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевського меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", - написал он.
По словам главы ГПУ, лица, причастные к контрабанде продукции будут привлекаться к уголовной ответственности за финансирование терроризма.
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