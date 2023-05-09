В Мариуполе подняли украинский флаг над разрушенным россиянами дворцом культуры — фото 9 мая, 19:57 На здании дворца культуры в Мариуполе заметили украинский флаг (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

Жители временно захваченного Мариуполя во вторник, 9 мая, вывесили украинский флаг на здании разрушенного российскими оккупантами дворца культуры Искра. Об этом сообщил в Telegram-канале Мариупольский городской совет.

«Мариупольцы еще раз продемонстрировали отвагу и нежелание жить под российской оккупацией. Они знают, что Мариуполь — это Украина! Ждут ВСУ и освобождения Мариуполя! Все вместе верим и приближаем победу», — подчеркнули в горсовете.



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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее заявил, что, по его мнению, российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный город и строят там оборонительные рубежи, а также разминируют территорию завода Азовсталь, который хотят использовать при обороне.



9 мая 2023 года Украина впервые отмечает День Европы вместо Дня победы. Страна-агрессор Россия в этот день провела парад — самый короткий за последние полтора десятилетия.