В Мариуполе подняли украинский флаг над разрушенным россиянами дворцом культуры — фото

9 мая, 19:57
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На здании дворца культуры в Мариуполе заметили украинский флаг (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

На здании дворца культуры в Мариуполе заметили украинский флаг (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

Жители временно захваченного Мариуполя во вторник, 9 мая, вывесили украинский флаг на здании разрушенного российскими оккупантами дворца культуры Искра. Об этом сообщил в Telegram-канале Мариупольский городской совет.

«Мариупольцы еще раз продемонстрировали отвагу и нежелание жить под российской оккупацией. Они знают, что Мариуполь — это Украина! Ждут ВСУ и освобождения Мариуполя! Все вместе верим и приближаем победу», — подчеркнули в горсовете.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее заявил, что, по его мнению, российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный город и строят там оборонительные рубежи, а также разминируют территорию завода Азовсталь, который хотят использовать при обороне.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мариуполь Флаг Украины Война России против Украины

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