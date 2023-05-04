«Слышали все районы города». В Мариуполе прогремел громкий взрыв — советник мэра 4 мая, 12:47 Вражеская техника в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

В четверг, 4 мая, в Мариуполе раздался громкий взрыв, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Громкий взрыв в Мариуполе. Слышали все районы города. Выясняем детали», — написал он.

По его словам, в городе снова высокая активность вражеской авиации.

«Заходят по направлению Ейск/Приморско-Ахтарск, затем вдоль береговой линии в направлении Бердянска и обратно», — отметил он.

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В ГУР повідомляли, що російські війська у тимчасово окупованому Маріуполі, за даними української розвідки, готуються до кругової оборони українського міста.