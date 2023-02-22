В городе включили сирены. В Мариуполе прогремел мощный взрыв — советник мэра 22 февраля, 10:40 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 22 февраля, в Мариуполе прогремел мощный взрыв, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мариуполе включили сирены», — написал он в Telegram.

По его словам, «топ — тема обсуждений в кулуарах коллаборантов в Мариуполе — пора собирать чемоданы».

«Такая малая бавовна, а крысы уже бегут», — написал он.

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В оккупированном Мариуполе в ночь на среду, 22 февраля, прогремели 12 взрывов. Подтверждено попадание в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.