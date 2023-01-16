С донецкого направления. В Мариуполь начали прибывать российские оккупанты — советник мэра 16 января, 13:32 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Мариуполь начали прибывать российские оккупанты, только за утро понедельника, 16 января приехало более десяти грузовиков с россиянами.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Часть их размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро сегодня более 10 грузовиков», - написал он.

По его словам, в Мариуполе начали дополнительную вербовку поваров и обслуги в «пансионаты», за которыми на самом деле кроются новые казармы.

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12 января Петр Андрющенко заявлял, что через Мариуполь в сторону Запорожской области летит много российских вертолетов.