С донецкого направления. В Мариуполь начали прибывать российские оккупанты — советник мэра

16 января, 13:32
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Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Мариуполь начали прибывать российские оккупанты, только за утро понедельника, 16 января приехало более десяти грузовиков с россиянами.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Часть их размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро сегодня более 10 грузовиков», - написал он.

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По его словам, в Мариуполе начали дополнительную вербовку поваров и обслуги в «пансионаты», за которыми на самом деле кроются новые казармы.

Видео дня

12 января Петр Андрющенко заявлял, что через Мариуполь в сторону Запорожской области летит много российских вертолетов.

https://www.youtube.com/watch?v=mTT9mDohADY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

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