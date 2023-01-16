С донецкого направления. В Мариуполь начали прибывать российские оккупанты — советник мэра
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
В Мариуполь начали прибывать российские оккупанты, только за утро понедельника, 16 января приехало более десяти грузовиков с россиянами.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«Часть их размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро сегодня более 10 грузовиков», - написал он.
По его словам, в Мариуполе начали дополнительную вербовку поваров и обслуги в «пансионаты», за которыми на самом деле кроются новые казармы.
12 января Петр Андрющенко заявлял, что через Мариуполь в сторону Запорожской области летит много российских вертолетов.