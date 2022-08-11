В Мариуполь прилетели вертолеты оккупантов, возможно, с российскими топ-чиновниками — советник мэра

11 августа, 20:02
В городе на въезде в сторону Мангуша заметили кортеж черных внедорожников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В городе на въезде в сторону Мангуша заметили кортеж черных внедорожников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно захваченном россиянами Мариуполе заметили два российских военных вертолета и кортеж черных внедорожников, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

В Telegram он уточнил, что в четверг, 11 августа, российские вертолеты с отметками Z, которые внешне напоминали Ми-8, в 15:47 сели в аэропорту оккупированного города. Также, по его данным, вертолеты приблизительно в 15:30 летели над микрорайоном Новоселовка Центрального района.

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Уже после посадки вертолетов в городе на въезде в сторону Мангуша заметили кортеж черных внедорожников, пишет он.

«Учитывая сопоставление фактов — в Мариуполе привезли мраZоту самого высокого уровня из России», — предположил Андрющенко.

Он связывает этот визит со снижением темпов восстановления уничтоженного россиянами Мариуполя.

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Ранее мэр города Вадим Бойченко говорил, что россияне не смогут начать и провести отопительный сезон в Мариуполе в этом году. Также он отмечал, что оккупанты не смогут обеспечить население питьевой водой, а запас технической воды из резервного хранилища рассчитан только на девять месяцев.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Чиновники Российские войска Вертолеты

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