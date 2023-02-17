В Мариуполь приехали дополнительные подразделения кадыровцев — советник мэра

17 февраля, 18:38
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Оккупированный Мариуполь, 29 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мариуполь, 29 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дополнительные подразделения кадыровцев зашли во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Дополнительные подразделения кадыровцев вошли в город. Размещено на территории бывшего рыбоконсервного завода (старый причал) до 500 нелюдей», — пишет он.

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Также, по его данным, в городе растет концентрация Рогвардии. Он отметил, что захватчики сменили тактику при перемещении военных колонн.

«В целях повышения безопасности и усложнения фиксирования военного перемещения в Мариуполе россияне начали применять тактику сопровождения подразделениями Росгвардии. Цель — выявление и задержание наших граждан», — объяснил советник мэра.

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Основное направление движения вражеских грузовиков с боекомплектами — это Мангуш/Бердянск, отметил Андрющенко.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий и оледенения на трассе Мариуполь — Мелитополь движение российских военных, по его данным, замедлено.

Ранее Андрющенко сообщил, что количество российских военных в районе Мариуполя выросло до 30 тысяч.

https://www.youtube.com/embed/Ppy_d9msIpQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Кадыровцы

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