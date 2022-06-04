«Мародерство в действии». В Мариуполь прибыло уже второе судно РФ, чтобы похитить металл — советник мэра 4 июня, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Преступно разбомбленный российскими оккупантами Мариуполь (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

В порт в Мариуполь 4 июня зашло уже второе судно с российским флагом, которое погрузят похищенным в городе металлопрокатом.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



"Мариуполь. Мародрество россии в действии. Прямо сейчас в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом россии и швартуется под погрузку металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры…" – говорится в сообщении.

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.



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