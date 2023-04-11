На строительные работы в оккупированный Мариуполь планируют привезти заключенных из Беларуси — советник мэра

11 апреля, 12:44
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Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На строительные работы в оккупированный Мариуполь планируют привезти заключенных из Беларуси, осужденных за нетяжкие преступления, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут. Собираются привезти в ближайшее время из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления для того, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя», — сказал Петр Андрющенко в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, российские строители, массово прибывающие в оккупированный город, останутся жить в Мариуполе.

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"Они не планируют никуда уезжать, они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это именно для себя - под ту программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года - под два процента", - сказал он.

Андрющенко заявил, что уже даже 40 тендеров в Москве разыграны, их получили фирмы, принадлежащие приближенным к Кремлю.

«И будут строить за федеральный бюджет все это. Поэтому их количество будет расти», – сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Беларусь Война России против Украины

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