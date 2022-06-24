«Кортеж с попами и военной охраной». В Мариуполь приехала «большая делегация» московского патриархата — советник мэра
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В четверг, 23 июня, в Мариуполь приехала большая делегация московского патриархата, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Вчера в город приехала большая делегация московского патриархата с инспекцией. Большой кортеж попов и военной охраны», — написал он в Telegram.
По его словам, их провезли по церквям, а также была отдельная «экскурсия» в разбомбленный Россией Драмтеатр – «непубличная, просто из-за любопытства гостей».
Андрющенко заявил, что коллаборантам указали «восстановить храмы», увеличить количество молебнов «в защиту» оккупантов, а местным попам – «усилить пропаганду через молитвы».
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