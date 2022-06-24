«Кортеж с попами и военной охраной». В Мариуполь приехала «большая делегация» московского патриархата — советник мэра 24 июня, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 23 июня, в Мариуполь приехала большая делегация московского патриархата, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Вчера в город приехала большая делегация московского патриархата с инспекцией. Большой кортеж попов и военной охраны», — написал он в Telegram.

По его словам, их провезли по церквям, а также была отдельная «экскурсия» в разбомбленный Россией Драмтеатр – «непубличная, просто из-за любопытства гостей».

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Андрющенко заявил, что коллаборантам указали «восстановить храмы», увеличить количество молебнов «в защиту» оккупантов, а местным попам – «усилить пропаганду через молитвы».

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