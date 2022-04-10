В Мариуполе украинский пограничник подорвал себя, чтобы не сдать врагу позицию — Арестович 10 апреля, 15:14 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе пограничник подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась врагу (Фото:ГНСУ/Facebook)

10 апреля в Мариуполе украинский пограничник подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась российским оккупантам.

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Об этом сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«По предварительным данным, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и раненный, подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами в радиостанции были „Слава Украине!“» — сказал Арестович.

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Он также отметил, что ни один украинский пограничник не покинул поле боя после начала полномасштабного российского вторжения.

«По нашим данным, ни один пограничник не отошел после начала конфликта. Все приняли сражение. Кто погиб, кто попал в плен. Но мы помним о них — это настоящие герои, и делаем все, чтобы вернуть пленных домой», — добавил советник руководителя ОП.

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