В Марганце полицейские обнаружили остатки российской ракеты, которая могла взорваться в любой момент — фото 28 августа, 23:28 В результате военных преступлений армии РФ 27 августа в Марганце были разрушены частные дома (Фото:Национальная полиция Украины)

В Марганце правоохранители-взрывотехники проводят обследование и разминирование территории города после очередных вражеских обстрелов. Так, были изъяты остатки ракеты РФ, которая не сдетонировала при обстреле.



Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В частности, в результате военных преступлений армии РФ 27 августа в Марганце были разрушены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и водопровод.

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Фото: Национальная полиция Украины

«Правоохранителями-взрывотехниками постоянно отрабатываются места прилетов. Так, в гаражном кооперативе недалеко от ул. Киевские города Марганца полицейские изъяли фрагменты ракеты, некоторые из которых могли в любой момент сдетонировать», — говорится в сообщении.

Фото: Национальная полиция Украины

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