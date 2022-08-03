ВСУ уничтожили ночью нефтебазу оккупантов в Макеевке — видео
Информации о потерях противника пока не поступало (Фото:Типичный Донецк/t.me)
В ночь на среду, 3 августа, украинские военные уничтожили нефтебазу российских оккупантов в Макеевке Донецкой области.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав видео масштабного пожара, начавшегося там после удара.
«Кировский район. Горит нефтебаза. Было так громко! Попросыпались все», — говорится в комментарии очевидца к обнародованным кадрам.
Информации о потерях противника в живой силе или технике на данное время не поступало.
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