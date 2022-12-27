В оккупированной Макеевке расстреляли семью из восьми человек. Среди них — четверо детей

27 декабря, 11:35
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По словам местных жителей, к убийству причастны люди в военной форме (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

По словам местных жителей, к убийству причастны люди в военной форме (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Во временно подконтрольной РФ Макеевке Донецкой области расстреляли семью из восьми человек, среди которых — четверо детей.

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Оккупанты уже отчитались о «задержании подозреваемых», которыми оказались ранее судимые лица, решивший «угнать автомобиль».

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В свою очередь Андрющенко отмечает, что данная информация выглядит сомнительно.

«Оккупанты не говорят кучу деталей. Сознательно. Во-первых, убийство носило откровенно националистический характер. Убитая семья — ромской национальности. Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции. Все публичные источники в Макеевке сообщали (фактически прямо называли), что преступление совершено военными. Относительно Вагнера логическое предположение, но только предположение», — написал он у себя в Telegram-канале.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Макеевка Убийство

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