В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: горит военный объект оккупантов — видео

6 июля, 12:21
В Макеевке взрывается база российских оккупантов (Фото:Кадр видео ЦАПЛИЕНКО UKRAINE FIGHTS)

В Макеевке взрывается база российских оккупантов (Фото:Кадр видео ЦАПЛИЕНКО UKRAINE FIGHTS)

В оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели взрывы на российской базе Технаб.

Представители так называемых «властей» Макеевки сообщили в Telegram, что в результате прямого попадания произошла детонация боеприпасов, хранившихся на открытой территории базы.

Видео дня

Работы по тушению пожаров продолжаются.

Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram опубликовал видео со взрывами на вражеской базе в Макеевке.

https://www.youtube.com/embed/2dLW9F5iDQU

Ранее сообщалось о взрывах на вражеских складах с боеприпасами в поселке Великий Бурлук Харьковской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Макеевка Боеприпасы Склад Война России против Украины

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