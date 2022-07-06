В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: горит военный объект оккупантов — видео 6 июля, 12:21 В Макеевке взрывается база российских оккупантов (Фото:Кадр видео ЦАПЛИЕНКО UKRAINE FIGHTS)

В оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели взрывы на российской базе Технаб.



Представители так называемых «властей» Макеевки сообщили в Telegram, что в результате прямого попадания произошла детонация боеприпасов, хранившихся на открытой территории базы.

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Работы по тушению пожаров продолжаются.

Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram опубликовал видео со взрывами на вражеской базе в Макеевке.

Ранее сообщалось о взрывах на вражеских складах с боеприпасами в поселке Великий Бурлук Харьковской области.

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