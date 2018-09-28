В Макеевке более 100 человек отравились водой. Оккупационные власти отрицают проблему

Жители Макеевки жалуются на специфический запах и привкус воды из крана (иллюстративное фото)

В оккупированном пророссийскими боевиками городе Макеевка (Донецкая область) зафиксирован чрезвычайный случай массового отравления людей питьевой водой.

Более ста местных жителей обратились к медикам с симптомами отравления либо кишечной инфекции.

НВ рассказывает все, что известно о ситуации в Макеевке.

Что произошло

Начиная с 25 сентября в городскую больницу Макеевки начали поступать десятки местных жителей со схожими симптомами. Их беспокоили боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры. В тяжелых случаях были зафиксированы выраженная интоксикация и обезвоживание, сообщил Павел Лисянский, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе.

"Часть людей отправили в больницу в Донецк, а оттуда я не смог получить информацию. Но количество отравленных растет каждый час", - добавил он.

По его данным, по состоянию на 28 сентября число пострадавших достигло 117 человек, состояние большинства из них – средней тяжести. Однако это количество может быть и большим, так как оккупационные власти скрывают масштаб бедствия и не предоставляют полной информации о происходящем.

"Часть людей отправили в больницы города Донецка, а оттуда я не смог получить информацию. Но количество госпитализированных людей растет каждый час", - сообщал Лисянский еще 26 сентября.

При этом местные жители, по его словам, жалуются на специфический химический запах поставляемой в дома питьевой воды.

Какие версия отравления озвучены

По версии, озвученной Лисянским, причиной отравления стали нарушения в процессе обеззараживания питьевой воды в Макеевке.

"Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Именно такая причина произошедшего происшествия", - сообщил представитель украинского омбудсмена на Донбассе.

28 сентября чрезвычайную ситуацию в Макеевке прокомментировало предприятие Вода Донбасса, подконтрольное так называемой "ДНР".

Там признали "временное ухудшение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям (мутность, цветность, запах)" и заявили, что это связано "с 80-процентным износом сетей централизованного водоснабжения и неудовлетворительным состоянием внутридомовых сетей".

Из-за этого местным жителям посоветовали употреблять воду после предварительного кипячения. В то же время жалобы горожан на непривычный запах питьевой воды в КП Вода Донбасса назвали "субъективной оценкой ее качества" и связали с сезонным фактором.

Жалобы горожан на непривычный запах питьевой воды в КП Вода Донбасса, подконтрольном оккупационным властям, назвали "субъективной оценкой ее качества"

"Нехарактерный запах в питьевой воде распределительной сети города, сохраняющийся на протяжении сентября, связан с сезонным массовым развитием водорослей в водоисточнике – канале Северский Донец-Донбасс. Это естественный процесс, наблюдается ежегодно, как правило весной и осенью, который связан с изменением температурного режима в водоеме. Учитывая аномально жаркое лето в этом году, развитие водорослей проходит с усиленной интенсивностью. В этот период вода подвергается дополнительной обработке, предусмотренной технологией подготовки питьевой воды", - заявили в подконтрольном оккупационным властям КП Вода Донбасса.

Там заверили, что качество питьевой воды, подаваемой жителям Макеевки, соответствует требованиям, а наличие посторонних запахов и привкусов в ней "ухудшает качество лишь по эстетическим критериям оценки" и "не опасно для здоровья населения". Кроме того, на фильтровальных станциях есть запас необходимых реагентов для нормального режима очистки воды, говорится в сообщении.

Окончательные выводы по вспышке отравления водой в Макеевке в КП Вода Донбасса намерены сделать "после получения результатов проб воды" в понедельник, 1 октября.

Какая ситуация сейчас в Макеевке

В то же время Лисянский убежден, что оккупационные власти Макеевки скрывают реальный масштаб проблемы.

"Информацию блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше", - заявил он.

Лисянский также констатировал сложную ситуацию в медучреждениях Макеевки, поскольку у местных медиков, по его словам, "не хватает лекарств".

В самом городе ситуация напряженная, жители опасаются дальнейшего ее ухудшения, отметил представитель украинского омбудсмена на Донбассе.

"Люди берут воду из колодцев, покупают воду в магазинах. Ситуация напряженная. Считаю, надо быстро реагировать, завозить воду, помогать местным жителям. Но оккупанты прямо сейчас отходят от ситуации", - резюмировал он.